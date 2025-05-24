Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3—8 м/с; днем 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Утром ожидается +9 градусов и выше. Днем — от +16 до +21 градуса.
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