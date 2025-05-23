В Казани ограничат движение и парковку на время фестиваля «НУР»
Госавтоинспекция Казани сообщила о введении ограничений движения, парковки и стоянки транспортных средств в связи с подготовкой и проведением Международного фестиваля медиаискусства «НУР».
Ограничения будут действовать с 20.00 23 мая до 05.00 25 мая.
На основании постановления исполнительного комитета города №1475 от 15.05.2025 парковка и стоянка запрещены перед Центральным стадионом и цирком.
ГИБДД напоминает участникам дорожного движения планировать маршрут заранее, соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.
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