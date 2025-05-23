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В Казани ограничат движение и парковку на время фестиваля «НУР»

17:50, 23.05.2025
В Казани ограничат движение и парковку на время фестиваля «НУР»
. Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани сообщила о введении ограничений движения, парковки и стоянки транспортных средств в связи с подготовкой и проведением Международного фестиваля медиаискусства «НУР».

Ограничения будут действовать с 20.00 23 мая до 05.00 25 мая.

На основании постановления исполнительного комитета города №1475 от 15.05.2025 парковка и стоянка запрещены перед Центральным стадионом и цирком.

ГИБДД напоминает участникам дорожного движения планировать маршрут заранее, соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.

Матвей Гавриков

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