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В Татарстане перевозчик вернул в бюджет более 1,3 млн рублей

17:26, 23.05.2025
В Татарстане перевозчик вернул в бюджет более 1,3 млн рублей
. Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана выявила нарушения в деятельности казанского перевозчика.

Более 54 тыс. фиктивных (дублирующих) использований транспортных карт с применением валидаторов стали причиной незаконной компенсации предприятию из бюджета республики свыше 1,3 млн рублей.

После внесенного прокуратурой представления сумма была полностью возвращена в бюджет региона.

Матвей Гавриков

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