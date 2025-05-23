В Татарстане перевозчик вернул в бюджет более 1,3 млн рублей
Прокуратура Татарстана выявила нарушения в деятельности казанского перевозчика.
Более 54 тыс. фиктивных (дублирующих) использований транспортных карт с применением валидаторов стали причиной незаконной компенсации предприятию из бюджета республики свыше 1,3 млн рублей.
После внесенного прокуратурой представления сумма была полностью возвращена в бюджет региона.
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