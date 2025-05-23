В Советском районе Казани присвоили наименования пяти вновь формируемым улицам
Соответствующее постановление подписали в исполкоме города. Новые названия увековечивают память выдающихся деятелей культуры и искусства Татарстана.
Названия улиц:
- «улица Усмана Бакирова — Госман Бакиров урамы» (детский писатель, участник Великой Отечественной войны);
- «улица Софьи Радзиевской — Софья Радзиевская урамы» (советская детская писательница, переводчик);
- «улица Шауката Галиева — Шәүкәт Галиев урамы» (поэт, народный поэт Республики Татарстан);
- «улица Гайши Рахманкуловой — Гайшә Рахманкулова урамы» (живописец, народный художник Татарской АССР);
- «улица Зюгры Байрашевой — Зөhрә Бәйрәшева урамы» (певица, народная артистка ТАССР).
Таким образом, новые улицы отражают вклад татарстанских деятелей в развитие литературы, искусства и культуры.
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