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В Советском районе Казани присвоили наименования пяти вновь формируемым улицам

16:10, 23.05.2025
В Советском районе Казани присвоили наименования пяти вновь формируемым улицам
. Фото: Максим Платонов

Соответствующее постановление подписали в исполкоме города. Новые названия увековечивают память выдающихся деятелей культуры и искусства Татарстана.

Названия улиц:

  • «улица Усмана Бакирова — Госман Бакиров урамы» (детский писатель, участник Великой Отечественной войны);
  • «улица Софьи Радзиевской — Софья Радзиевская урамы» (советская детская писательница, переводчик);
  • «улица Шауката Галиева — Шәүкәт Галиев урамы» (поэт, народный поэт Республики Татарстан);
  • «улица Гайши Рахманкуловой — Гайшә Рахманкулова урамы» (живописец, народный художник Татарской АССР);
  • «улица Зюгры Байрашевой — Зөhрә Бәйрәшева урамы» (певица, народная артистка ТАССР).

Таким образом, новые улицы отражают вклад татарстанских деятелей в развитие литературы, искусства и культуры.

Матвей Гавриков

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