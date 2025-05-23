Модрич подписал контракт с «Интер Майами» до 2026 года
По информации Mundo Deportivo, хорватский полузащитник Лука Модрич перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.
Об этом сообщает РИА «Новости». Соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Теперь в команде MLS собрались такие звезды, как Месси, Бускетс, Суарес и Альба. Модрич станет очередным ключевым приобретением клуба.
Напомним, что обладатель «Золотого мяча» 2018 года и шестикратный победитель Лиги чемпионов Лука Модрич завершит выступления за мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.
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