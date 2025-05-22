Лука Модрич покинет «Реал» по окончании сезона

. Фото: скриншот с realmadrid.com

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года и шестикратный победитель Лиги чемпионов Лука Модрич завершит выступления за мадридский «Реал» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает ТАСС.

Модрич, являющийся одним из ключевых футболистов команды в последние годы, уходит из клуба после длительной и успешной карьеры в составе «сливочных».

Напомним, что «Барселона» стала обладателем Кубка Испании. В финале «сине-гранатовые» обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:2. Победный гол был забит в дополнительное время защитником Жюлем Кунде. Это уже второй титул «Барселоны» в нынешнем сезоне после Суперкубка Испании.

Матвей Гавриков