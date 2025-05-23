Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»
Группа «ВИА Гра» завершает свою деятельность после 25 лет работы. Об этом сообщил композитор и продюсер Константин Меладзе в своем Instagram*, где представил последнюю композицию коллектива под названием Galileo, пишет ТАСС.
— Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом, — написал Меладзе.
Он подчеркнул, что все песни группы были наполнены «любовью, верой и надеждой», и выразил уверенность, что их будут слушать еще многие годы.
Композиция Galileo вышла 23 мая и исполнена солистками нынешнего состава группы Софией Тарасовой и Ульяной Синецкой. Меладзе стал автором слов и музыки к этой песне.
Справка
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