Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»

. Фото: Максим Платонов

Группа «ВИА Гра» завершает свою деятельность после 25 лет работы. Об этом сообщил композитор и продюсер Константин Меладзе в своем Instagram*, где представил последнюю композицию коллектива под названием Galileo, пишет ТАСС.

— Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом, — написал Меладзе.

Он подчеркнул, что все песни группы были наполнены «любовью, верой и надеждой», и выразил уверенность, что их будут слушать еще многие годы.

Композиция Galileo вышла 23 мая и исполнена солистками нынешнего состава группы Софией Тарасовой и Ульяной Синецкой. Меладзе стал автором слов и музыки к этой песне.

Анастасия Фартыгина