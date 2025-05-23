Новошешминский район Татарстана отправил партию гуманитарной помощи бойцам СВО
Из Новошешминского района Республики Татарстан отправилась новая партия гуманитарной помощи нашим бойцам СВО.
«Это не просто груз — это тепло наших сердец, забота и поддержка земляков, которые защищают мирное небо над головой», — говорит и.о. руководителя исполкома Новошешминского района РТ Егор Тарнавский.
Весь район объединился в этом добром деле: жители, предприятия, общественники — каждый внес свой вклад. В посылки вошли рации, генераторы, пленка, предметы личной гигиены, сладости, а также личные письма и подарки для бойцов.
Волонтеры уже в пути. Гуманитарный груз сопровождает руководитель Исполкома района — Егор Тарнавский. В состав группы входят волонтеры Александр Карпов, Геннадий Котов, Ильгизар Насыбуллин, Евгений Козлов, Сергей Гульков, Алексей Трондин, Дмитрий Никитин и Анатолий Савельев.
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