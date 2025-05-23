Исследование: слова «кринж» и «изи» раздражают россиян больше всего

. Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Молодежный сленг с такими словами, как «кринж», «рашить» и «изи», вызывает раздражение у большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Дзен» и порталом «Грамота.ру» к Дню славянской письменности, пишет ТАСС.

Около 38% участников исследования назвали именно молодежный сленг главным раздражающим фактором в речи. Почти столько же — 37% — раздражают бюрократические штампы и канцеляризмы, а треть опрошенных подчеркнула неприятие псевдоделовых выражений вроде «синергия», «финализировать» и «в треке».

Кроме того, 27% респондентов не любят заимствования из других языков, например, «ревью» или «бэкграунд». Канцелярско-бюрократический стиль речи чаще всего раздражает на сайтах компаний (32%), в юридических и банковских документах (31%) и в официальных письмах от госорганов (27%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Интересно, что 35% россиян не доверяют интернет-источникам, если видят ошибки и нарушения языковых норм, а 27% — если понимают, что текст создан с помощью искусственного интеллекта.

При этом в повседневном общении россияне относятся к языковым ошибкам более снисходительно: 39% считают допустимыми нарушения в переписке с друзьями, а 27% — в деловой переписке с коллегами и руководством.

— Молодежный сленг и канцеляризмы — главные раздражители в речи для многих россиян, — уточняют авторы исследования.

Напомним, что слово «вайб» признано словом 2024 года. Более 400 филологов выбрали его из шорт-листа из 11 слов, отдав ему 256 голосов. На втором месте расположился «скуф» (229 голосов), на третьем — «прилет» (124 голоса).



Анастасия Фартыгина