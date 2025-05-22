Туристический поток в Татарстан входит в топ-5 направлений России

. Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что туристический поток по России летом 2025 года составит около 48 млн поездок, что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом он заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Значительный рост бронирования отелей отмечен в Бурятии (+87%), Нижегородской области (+65%), Дагестане, Башкирии и Крыму (+50%).

Минэкономразвития и Минтранс усиливают транспортную доступность курортов, включая развитие мультимодальных перевозок. Татарстан укрепляет свои позиции среди лидеров внутреннего туризма.

Напомним, что зарубежный турпоток в Татарстан по итогам 2024 года достиг 97 тыс. иностранных туристов, что на 37% больше, чем в 2023 году.

Матвей Гавриков