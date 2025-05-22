Сенатор Белоусов: отношения с Китаем — приоритет для России

. Фото: Мария Зверева

Отношения с Китаем являются одним из ключевых приоритетов для России, заявил сенатор Михаил Белоусов на конференции «Россия и мир: диалоги 2025.Стратегии». Об этом сообщают РИА «Новости».

По его словам, нет необходимости делать паузы в российско-китайских отношениях, так как КНР демонстрирует эффективность и находится на подъеме.

Белоусов также отметил, что отношения с США остаются важными для России, особенно после появления — «конкретных путей к взаимопониманию». — Я не думаю, что мы должны говорить об отношениях с одними странами в ущерб другим, — подчеркнул сенатор.

Напомним, что недавно в Казани под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжана Гоцина состоялось 5-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В мероприятии приняли участие главы регионов ПФО.

Матвей Гавриков