Египет, Турция и Таиланд названы самыми опасными странами для российских туристов
Глава комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что Египет, Турция и Таиланд считаются самыми опасными направлениями для российских туристов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госдумы.
Причиной называется большое количество страховых случаев, связанных с наплывом туристов.
По словам Тарбаева, каждый инцидент с российскими туристами тщательно разбирается. Если власти приходят к выводу, что направление небезопасно для массового туризма, принимаются меры по его ограничению.
Напомним, что по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на летние туры в Египет у некоторых туроператоров вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.
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