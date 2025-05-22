Египет, Турция и Таиланд названы самыми опасными странами для российских туристов

Глава комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что Египет, Турция и Таиланд считаются самыми опасными направлениями для российских туристов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госдумы.

Причиной называется большое количество страховых случаев, связанных с наплывом туристов.

По словам Тарбаева, каждый инцидент с российскими туристами тщательно разбирается. Если власти приходят к выводу, что направление небезопасно для массового туризма, принимаются меры по его ограничению.

Напомним, что по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на летние туры в Египет у некоторых туроператоров вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

Матвей Гавриков