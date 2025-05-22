Сборная России лишилась золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи

. Фото: Динар Фатыхов

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решение CAS об аннулировании их результатов Игр-2014. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с этим сборная России лишилась победы в мужской эстафете, где выступали Устюгов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Серебро досталось Германии, бронза — Австрии, четвертое место заняла Норвегия. Теперь в активе России 10 золотых медалей в общем зачете.

Напомним, что исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил продлить отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований.

Матвей Гавриков