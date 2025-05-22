Исследование: каждый пятый россиянин однажды терялся в лесу

. Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию, проведенному «СберСтрахованием жизни» и медиахолдингом Rambler&Co, каждый пятый россиянин хотя бы раз терялся в лесу. Большинство опрошенных (39%) посещают природу ради прогулок, а 23% — для сбора ягод и грибов.

Из 78% тех, кто никогда не заблуждался, 15% сообщили, что однажды терялись, а 7% — несколько раз.

Основной причиной потери ориентации назвали недостаток навыков (37%), за ним следуют незнание местности (31%) и беспечность (22%). При заблуждении 25% респондентов в первую очередь звонят родным, а 23% — в службу спасения.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

По итогам опроса стало очевидно, что более половины россиян (58%) хотят получить страховую защиту во время пребывания в природной зоне.

Эксперты рекомендуют сообщать близким о маршруте, носить яркую одежду и иметь с собой средства связи. Наталья Тарасова из «СберСтрахования» подчеркнула, что при поиске людей в лесах используются значительные ресурсы, и сотрудничество с поисковыми отрядами помогает успешно возвращать пропавших домой.

Напомним, что в текущем сезоне зарегистрировали первый случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Набережных Челнов.



Анастасия Фартыгина