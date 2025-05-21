КАМАЗ будет участвовать в тендере на поставку 700 электробусов для Москвы

. Фото: Максим Платонов

Столичное ГУП «Мосгортранс» объявил тендер на поставку 700 электробусов большого класса и их обслуживание на 15 лет. На эти цели выделено 53 млрд рублей. На КАМАЗе подтвердили участие в конкурсе.

Закупят 85-местные трехдверные автобусы класса M3 с пневматической подвеской и батареей емкостью 240 кВт•ч. Поставки будут осуществляться партиями по 25—35 единиц до конца 2027 года.

Ранее КАМАЗ уже заключил контракты с «Мосгортрансом», включая недавний на 1 тыс. электробусов за 63,3 млрд рублей. Первые электробусы КАМАЗ-6282 появились в Москве в 2018 году.

Напомним, что российский рынок тяжелых грузовиков ожидает значительное снижение в 2025 году, когда продажи могут упасть до 60—70 тыс. единиц.

Матвей Гавриков