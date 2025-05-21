ФССП открывает доступ к реестру неплательщиков алиментов

. Фото: Максим Платонов

С 25 мая 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запускает общедоступный реестр неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора ведомства Дмитрия Аристова.

— Данные о неплательщиках алиментов будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, — заявил глава ФССП.

Реестр разместят на официальном сайте службы, он будет содержать актуальную информацию о лицах, имеющих задолженность по алиментным обязательствам. Доступ к данным станет возможен после официального запуска системы в конце мая.

Новый инструмент призван повысить прозрачность исполнительного производства и способствовать решению проблемы неуплаты алиментов. Информация о должниках будет обновляться в режиме реального времени и автоматически исключаться из реестра после полного погашения задолженности.

Запуск реестра состоялся в рамках XIII Петербургского международного юридического форума, где был представлен демонстрационный вариант проекта.

Напомним, что недавно группа депутатов от ЛДПР и сенатор Вадим Деньгин представили в Госдуму законопроект, который предполагает обязательство родителей обеспечивать своих совершеннолетних детей-студентов. Документ уже доступен в электронной базе Госдумы.

Матвей Гавриков