В России вырос спрос на жесткие дискаунтеры

В России вырос спрос на жесткие дискаунтеры. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nielsen, покупатели заходят в такие магазины до пяти раз в месяц.

Так, в прошлом году доля выручки, которую приносит дискаунтер «Чижик», выросла почти вдвое — до 7%, а оборот удвоился почти до 250 млрд рублей.

В мае первый магазин сети открылся в Нижнекамске по адресу проспект Вахитова, 47. Он стал 106-м в Татарстане. В настоящий момент дискаунтер работает в 25 населенных пунктах республики.

Всего за пять лет существования сеть появилась в 45 регионах. В магазинах сети ежедневно совершают покупки более 1 млн покупателей.