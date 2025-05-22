В России вырос спрос на жесткие дискаунтеры
В России вырос спрос на жесткие дискаунтеры. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nielsen, покупатели заходят в такие магазины до пяти раз в месяц.
Так, в прошлом году доля выручки, которую приносит дискаунтер «Чижик», выросла почти вдвое — до 7%, а оборот удвоился почти до 250 млрд рублей.
В мае первый магазин сети открылся в Нижнекамске по адресу проспект Вахитова, 47. Он стал 106-м в Татарстане. В настоящий момент дискаунтер работает в 25 населенных пунктах республики.
Всего за пять лет существования сеть появилась в 45 регионах. В магазинах сети ежедневно совершают покупки более 1 млн покупателей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.