Ипотечное кредитование в Татарстане выросло на 5%

. Фото: Рената Валеева

В апреле 2025 года в Татарстане выдали около 1,9 тысячи ипотек, что на 5% больше, чем в марте. Об этом сообщили РБК «Татарстан».

Объем ипотечного кредитования в республике также увеличился на 4%, составив примерно 8,5 млрд рублей. Это позволило Татарстану занять пятое место по этому показателю в России.

По количеству новых ипотек республика находится на седьмом месте в стране. Лидерами по числу выданных ипотек стали Москва (4,87 тыс.), Московская область (3,5 тыс.), Санкт-Петербург (2,7 тыс.) и Свердловская область (2,26 тыс.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средний размер ипотеки в Татарстане в апреле составил около 4,5 млн рублей, что на 1% меньше, чем в марте. Ипотеку татарстанцы оформляли в среднем на 278 месяцев, или 23 года и 2 месяца, что немного меньше, чем в предыдущем месяце.

Напомним, что в 2025 году жителям Казани для покупки квартиры стоимостью 7,49 млн рублей потребуется накопить на первоначальный взнос 5,65 млн рублей, что составляет 75,4% от стоимости жилья. Это самый длительный срок накопления среди миллионников — почти 7 лет при средней зарплате 67,9 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина