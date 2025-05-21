Минниханов поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией

. Фото: Роман Хасаев

21 мая Татарстан отмечает День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Раис республики Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Минниханов напомнил, что в 922 году предки татар сделали судьбоносный выбор, приняв ислам.

— За последующие одиннадцать столетий наш народ прошел большой исторический путь, сохранив в своем сердце веру во Всевышнего и приверженность традиционным ценностям, — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также указал на историческую значимость Болгара как центра исламской цивилизации.

— На протяжении веков Болгар являлся одним из форпостов исламской цивилизации, местом притяжения именитых ученых-богословов, — добавил раис.



Анастасия Фартыгина