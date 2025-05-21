Минниханов поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией
21 мая Татарстан отмечает День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Раис республики Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Минниханов напомнил, что в 922 году предки татар сделали судьбоносный выбор, приняв ислам.
— За последующие одиннадцать столетий наш народ прошел большой исторический путь, сохранив в своем сердце веру во Всевышнего и приверженность традиционным ценностям, — подчеркнул он.
Он также указал на историческую значимость Болгара как центра исламской цивилизации.
— На протяжении веков Болгар являлся одним из форпостов исламской цивилизации, местом притяжения именитых ученых-богословов, — добавил раис.
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