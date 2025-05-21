Путин посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, это его первая поездка в регион с момента полного освобождения от украинских войск, которое было объявлено 26 апреля, сообщили в ТАСС.
Ранее Путин посещал область в марте, вскоре после успешной операции «Поток».
Президент поручил сохранить выплаты в размере 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома, а также увеличить группировку разминирования в приграничье.
— ВСУ все еще пытаются продвигаться в сторону российской границы, — подчеркнул Путин.
Накануне Путин сообщил Трампу о предотвращенных терактах в Москве.
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