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В Татарстане задержаны три женщины за кражи в храме

17:10, 20.05.2025
В Татарстане задержаны три женщины за кражи в храме
. Фото: Динар Фатыхов

Полиция Татарстана задержала трех жительниц Удмуртии (39—43 лет) по подозрению в серии краж. Об этом МВД сообщает в своем телеграм-канале.

Женщины обвиняются в хищении ювелирных изделий из храма в Чистополе и двух кражах денежных средств и золотых украшений у пенсионеров в Набережных Челнах, совершенных в феврале-марте 2025 года.

Задержание проведено совместно ГУУР МВД России, Управлением уголовного розыска МВД по РТ и УМВД Набережных Челнов.

Матвей Гавриков

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