В Татарстане задержаны три женщины за кражи в храме
Полиция Татарстана задержала трех жительниц Удмуртии (39—43 лет) по подозрению в серии краж. Об этом МВД сообщает в своем телеграм-канале.
Женщины обвиняются в хищении ювелирных изделий из храма в Чистополе и двух кражах денежных средств и золотых украшений у пенсионеров в Набережных Челнах, совершенных в феврале-марте 2025 года.
Задержание проведено совместно ГУУР МВД России, Управлением уголовного розыска МВД по РТ и УМВД Набережных Челнов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.