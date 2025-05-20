Выручка крупнейших IT-компаний России выросла на 95% с 2022 года

Выручка российских IT-гигантов за два года увеличилась на 95% и превысила 6,7 трлн рублей, следует из исследования Smart Ranking.

На десять крупнейших компаний, включая «Яндекс», Т-банк и Wildberries, приходится более 70% совокупной выручки рынка. Восемь из них являются экосистемами, причем почти все показали рост более чем на 100%.

Основной вклад в топ-100 внес финтех, что связано с ростом потребления цифровых финансовых услуг. Драйверами роста стали импортозамещение после ухода западных игроков, популяризация экосистемных сервисов, цифровизация экономики и увеличение числа M&A-сделок.

Матвей Гавриков