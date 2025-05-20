Набережные Челны получат 1,9 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей

. Фото: Максим Платонов

Более 46 км коммунальных сетей будут модернизированы в Набережных Челнах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, отметив, что на эти цели выделят порядка 1,9 млрд рублей. Всего будет модернизировано 29 объектов коммунальной инфраструктуры.

Среди наиболее крупных проектов — строительство хозяйственно-бытовой канализации протяженностью более 16 км и капремонт 16 участков сетей водоснабжения протяженностью 19 км. Работы уже начаты на 19 объектах, и общий объем выполнения плана превышает 12%.

Помимо Набережных Челнов, в программу также включены объекты в Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском и Чистопольском районах республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общий объем финансирования по нацпроекту для Татарстана составит около 3,2 млрд рублей на модернизацию 36 объектов. Кроме того, 8,5 млрд рублей будет выделено по республиканской программе на 100 объектов.

Отмечается, что к началу отопительного сезона 2024–2025 годов в Набережных Челнах было отремонтировано 19,2 км инженерных сетей (2,6% от общей протяженности). При этом износ сетей водоотведения составляет 76%, а водоснабжения — 47%.

Рената Валеева