Прокуратура РТ, исполком Казани и ASG заключили мировое соглашение

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Сегодня Прокуратура РТ, исполком Казани и УК «Капитал-Траст-Инвест» (входит в группу ASG) заключили мировое соглашение по земельному спору в Арбитражном суде республики. Надзорный орган требовал признать незаконной продажу муниципалитетом 65 участков компании Алексея Семина, взыскать с лендлорда 383,5 млн рублей за 35 участков и истребовать из незаконного владения еще 15 участков в центре города.



Общая стоимость угодий оценивалась в сумму свыше 1 млрд рублей. Как сообщали прокуроры, для урегулирования спора необходимо возместить ущерб городской казне. В компании Семина заявили, что сейчас решается вопрос о передаче городу еще нескольких участков «для развития городской инфраструктуры и решения социально значимых для города задач».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Речь идет о безвозмездной передаче компанией ASG в муниципальную собственность земельных участков, расположенных на территории города Казани и предназначенных для системного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. По условиям мирового соглашения в муниципальную собственность будет передано более 74 гектаров земельных участков, расположенных в Советском районе города Казани в границах ранее утвержденных проектов планировок территорий. Оценочная стоимость указанных земельных участков составляет более 1 млрд руб., — привели общую позицию стороны спора.

Между компанией ASG и Исполкомом города Казани достигнуто соглашение о передаче в муниципальную собственность города 400 участков (совокупная рыночная стоимость которых составит более 1,5 млрд руб.) для последующего предоставления многодетным семьям. «Данные земельные участки расположены в ближайшем пригороде. Передаваемые многодетным семьям земельные участки будут полностью подготовлены для начала строительства», — заявили участники процесса.

Ранее прокуроры хотели «обнулить» земельные сделки города, требуя признать незаконными 25 постановлений исполкома о предоставлении земель в центре Казани в собственность лендлорду в обмен на его угодья в окрестностях города на том основании, что участки ASG были переоценены в 5 раз. Заказанная надзорным органом экспертиза заключила, что эти земли стоили не 1,1 млрд рублей, а всего 200 млн.



Василя Ширшова