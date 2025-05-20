В Госдуму внесен законопроект об обязательной реорганизации ЖСК после завершения строительства

. Фото: Рената Валеева

Комитет по строительству и ЖКХ внес в Госдуму законопроект, направленный на улучшение управления жилищным фондом, особенно в сфере жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в своем telegram-канале.

Эти кооперативы создаются для строительства, но после завершения работ часто продолжают существовать формально, не занимаясь управлением домами. В результате в таких домах накапливаются долги и возникают проблемы.

По данным комитета, из более чем 10 тысяч ЖСК только 11% действительно управляют своими домами. Остальные либо неактивны, либо мешают наладить порядок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предлагаемые изменения включают:

обязанность кооператива реорганизоваться в товарищество собственников жилья (ТСЖ) или выбрать управляющую компанию после выплаты последнего пая;

если жильцы не примут решение в течение трех месяцев, Госжилинспекция подаст иск о ликвидации ЖСК, а местные власти проведут конкурс по выбору управляющей компании.

Законопроект не ограничивает право граждан на выбор формы управления. Он лишь подчеркивает, что строительный кооператив не должен заменять управляющую организацию, для чего существуют другие механизмы с четкими правилами и прозрачной ответственностью.

Анастасия Фартыгина