В Казани на самокатах совершили 380 тыс. поездок с начала сезона

. Фото: Максим Платонов

В Казани с начала сезона пользователи кикшеринговых сервисов «МТС Юрент» и Whoosh совершили 380 тыс. поездок на самокатах. Общее расстояние, пройденное горожанами и туристами, превысило один миллион километров. В городе было доступно около 6,5 тыс. самокатов.

Более 91% поездок были связаны с транспортными нуждами, а средняя продолжительность каждой поездки составила всего 13 минут. В период майских праздников (с 1 по 12 мая) самокаты стали популярной альтернативой общественному транспорту, особенно в условиях перекрытия дорог. Пользователи активно арендовали самокаты для перемещения между домом, станциями метро и остановками автобусов, а также для поездок на праздничные мероприятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безопасность использования самокатов также остается важной темой. На круглом столе, организованном Общественной палатой Татарстана 16 мая, участники обсудили необходимость интеграции шеринговых самокатов в городскую инфраструктуру без введения ограничений. Представители сервисов, ГИБДД и местной администрации согласились с этой позицией.

Более 99% поездок проходят без нарушений. Однако операторы применяют санкции к недобросовестным пользователям: с начала сезона выписано 490 штрафов и заблокирован 2371 аккаунт.

Основные нарушения связаны с неправильной парковкой и ездой вдвоем. Фиксацией правонарушений занимаются как сотрудники операторов, так и правоохранительные органы, а жители города могут сообщать о нарушениях через специальные чат-боты.

Анастасия Фартыгина