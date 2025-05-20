Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +19 градусов

В отдельных районах гроза, возможен град

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с, днем локально до 23 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +14 до +19 градусов, в Казани — от +14 до +16 градусов.

Галия Гарифуллина