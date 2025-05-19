Мэр Бухареста Никушор Дан выиграл выборы президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии, набрав 53,60% голосов во втором туре. Данные были подтверждены ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, получил 46,40% голосов и уже признал свое поражение, поздравив Дана с победой. Об этом сообщили РИА «Новости».

Выборы прошли в воскресенье, а первый тур состоялся 4 мая. В том первом туре Симион и Дан получили 41 и 21% голосов соответственно.

Никушор Дан выступает за активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также за стратегическое партнерство с США. Он согласен с мнением НАТО о том, что Россия представляет угрозу для Европы, и намерен продолжать поддержку Украины вместе с западными партнерами. Дан также планирует увеличить расходы на оборону с 2,5 до 3,5% от ВВП и создать «оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами», включая кибератаки и дезинформацию.

Это уже вторая попытка Дана занять пост президента. В ноябре прошлого года первый тур выборов был отменен Конституционным судом из-за нарушений. Тогда лидером гонки стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которому впоследствии были предъявлены обвинения в распространении ложной информации и незаконном финансировании предвыборной кампании.

Анастасия Фартыгина