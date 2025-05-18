Новости общества

02:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин заявил о целях спецоперации

11:02, 18.05.2025
Путин заявил о целях спецоперации
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Результатом специальной военной операции должны стать обеспечение долгосрочного мира и защита интересов русскоязычного населения Украины, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Андрею Зарубину.

Напомним, что Россия собирается подготовить и передать Украине список условий, необходимых для прекращения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что встреча президента Владимира Путина с президентом Зеленским возможна только после достижения определенных договоренностей между делегациями обеих стран.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также