Путин заявил о целях спецоперации
Результатом специальной военной операции должны стать обеспечение долгосрочного мира и защита интересов русскоязычного населения Украины, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Андрею Зарубину.
Напомним, что Россия собирается подготовить и передать Украине список условий, необходимых для прекращения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что встреча президента Владимира Путина с президентом Зеленским возможна только после достижения определенных договоренностей между делегациями обеих стран.
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