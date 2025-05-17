Россия подготовит и передаст Украине условия для прекращения огня

Фото: Динар Фатыхов

Россия собирается подготовить и передать Украине список условий, необходимых для прекращения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что встреча президента Владимира Путина с президентом Зеленским возможна только после достижения определенных договоренностей между делегациями обеих стран.

Песков также уточнил, что для России важна кандидатура подписанта от Украины при подписании любых документов. Он также напомнил, что сначала нужно выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, в том числе обмен пленными — по 1 000 человек с каждой стороны.

Кроме того, Песков сообщил, что Кремль даст знать, если Путин и президент США Трамп сочтут нужным провести телефонный разговор. Пока никаких дополнительных контактов не запланировано.