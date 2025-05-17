«Рубин» проиграл «Химкам» в матче с пятью забитыми голами

«Рубин» проиграл в гостях «Химкам» со счетом 2:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова проиграла в третий раз подряд в гостевых играх в чемпионате.

В составе «Рубина» два гола забил Мирлинд Даку. У «Химок» забитыми мячами отличились Антон Заболотный и дважды Александр Руденко.

В концовке первого тайма Даку не забил пенальти, а после перерыва один из его голов не был засчитан из-за офсайда. На 76-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев удалил защитника химчан Фаринью за фол последней надежды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В активе Даку стало 14 забитых мячей, албанец вышел на второе место в гонке бомбардиров РПЛ.

Следующий матч «Рубин» проведет 24 мая в Казани против «Оренбурга» в 16.30 по московскому времени. За тур до конца чемпионата команда Рахимова занимает седьмое место с 42 набранными очками. У «Химок» стало 29 баллов и 11 место в турнирной таблице.

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 2:2 (1:1, 1:1)

Голы:

1:0 — 9, Заболотный (Вера);

1:1 — 12, Даку (Вада);

1:2 — 58, Даку (Тесленко);

2:2 — 67, Руденко

Зульфат Шафигуллин