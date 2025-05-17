Владимир Путин утвердил празднование 300-летия со дня рождения Суворова в 2030 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения знаменитого полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ разместили на сайте правовых актов.

Путин подчеркнул, что Суворов сделал значительный вклад в укрепление мощи российского государства. В указе говорится: «Учитывая этот вклад, постановляю: принять предложение правительства о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А.В. Суворова».

В указе также указано, что правительство должно создать организационный комитет для подготовки и проведения празднования в течение следующих шести месяцев. Комитет должен будет утвердить состав и разработать план основных мероприятий, приуроченных к юбилею.





Анастасия Фартыгина