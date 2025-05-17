Рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг США из-за роста госдолга

Фото: Максим Платонов

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального уровня ААА до АА1. Такое решение связано с быстрым ростом государственного долга и неспособностью властей страны договориться о мерах по сокращению бюджетного дефицита. При этом прогноз по рейтингу изменён с «негативного» на «стабильный».

Moody's ожидает, что госдолг США к 2035 году достигнет 134% от ВВП, тогда как в 2024 году этот показатель составляет около 98%. В ноябре 2023 года долг впервые превысил $36 трлн — исторический максимум. За неполный 2024 год госдолг вырос ещё на $2 трлн и сейчас составляет около $35,5 трлн при ВВП в $28,8 трлн.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Агентство предупреждает, что без изменений в бюджетной политике дефицит и расходы на обслуживание долга будут расти, что увеличивает риски для финансовой стабильности страны. Власти США уже временно отменили потолок госдолга до января 2025 года, чтобы иметь возможность занимать средства без ограничений.

Эксперты конгресса США прогнозируют, что «дата X» — момент, когда страна может не выполнить свои долговые обязательства — может наступить уже в августе или сентябре 2025 года.

Анастасия Фартыгина