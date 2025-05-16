Срок участия в СВО могут включить в стаж госслужбы

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Вопрос о включении периода участия в специальной военной операции (СВО) в стаж государственной службы будет проработан. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время рабочей поездки в Калининградскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.



На встрече первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и Сергея Кириенко с участниками СВО, Сергей Ольховский затронул вопрос трудоустройства ветеранов на муниципальную службу. Он отметил, что для должностей, относящихся к высшей группе, требуется минимальный стаж муниципальной службы, который в Калининградской области составляет четыре года. В связи с этим, Ольховский предложил учитывать в данном стаже и период участия в СВО.

Кириенко пообещал проработать этот вопрос.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает включать время простоя на работе в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.