Мединский: требования прекращения огня до переговоров по Украине — незнание истории

Требования немедленного прекращения огня до начала мирных переговоров по украинскому урегулированию свидетельствуют о незнании истории, заявил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия 1». Он подчеркнул, что боевые действия, как правило, всегда шли параллельно с переговорным процессом.

— О чем говорят сейчас многие, что якобы сначала перемирие, и так было всегда, 30 дней, 60 дней, неважно. Так говорят люди, которые вообще историю не знают, — отметил Мединский.

Он напомнил, что, по словам Наполеона, «война и переговоры ведутся одновременно», приводя в качестве примеров войну между США и Вьетнамом, Корейскую войну и советско-финскую войну, во время которых параллельно проходили переговорные процессы.



Кроме того, он процитировал слова Отто фон Бисмарка, который, по его мнению, хорошо понимал Россию: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим».

— Вот это «русские всегда приходят за своим», мне кажется, очень важным уроком истории, — заключил Мединский.

Ранее Мединский сказал, что удовлетворен итогами переговоров с Украиной. Он также объявил об их официальном завершении.



Рената Валеева