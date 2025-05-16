Фонд кино определил новых лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Совет Фонда кино утвердил список компаний, признанных лидерами отечественного кинопроизводства в 2025 году. В обновленный перечень вошли девять кинокомпаний, среди которых произошли изменения: в список вернулась компания «ММЭ» («Марс Медиа Энтертейнмент»), а также впервые вошла компания «ПРОФИТ».

Семь компаний сохранили свои позиции лидеров с прошлого года: «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука, «ВБД Груп», «Дирекция Кино», «Кинокомпания «СТВ», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «Централ Партнершип», ООО «Водород 2011».

ООО «ММЕ» («Марс Медиа Энтертейнмент», основатель Рубен Дишдишян) вернулась в список лидеров после исключения в прошлом году, а компания ООО «ПРОФИТ» впервые вошла в число лидеров кинопроизводства.

При этом из списка лидеров была исключена компания «1-2-3 Продакшн», известная своей кинотрилогией «Гоголь» и дилогией «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Статус лидера отечественного кинопроизводства позволяет компаниям претендовать на софинансирование проектов, а также на поддержку проката отечественных картин на льготных условиях. Проекты компаний-лидеров рассматриваются в приоритетном порядке и получают господдержку на более выгодных условиях, чем проекты других кинопроизводителей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна.

Рената Валеева