Минниханов: «Татарстан интегрируется в глобальные поставки, увеличивая свою привлекательность для инвесторов»

Фото: Динар Фатыхов

На пленарном заседании XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о значительном росте товарооборота региона со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

— По итогам прошлого года товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества увеличился на 38% и составил порядка $8 млрд, — сообщил Минниханов.

Он отметил успешную работу группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и подчеркнул значимость прошедших заседаний в Малайзии и Казани, почетными гостями которых стали премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Минниханов подчеркнул роль информационных технологий в развитии экономических связей.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Благодаря развитию информационных технологий и цифровых платформ сегодня Татарстан активно интегрируется в глобальные цепочки поставок, увеличивая свою привлекательность для инвесторов и партнеров. Наличие порядка 3,5 тыс. IT-компаний и десятков тысяч IT-специалистов позволяют нам разрабатывать и внедрять передовые технологические решения во многих сферах общественной жизни, — сказал он.

Раис Татарстана также обратил внимание на опыт республики в привлечении инвестиций в IT-сектор и реализации цифровых решений в городском и государственном управлении, подчеркнув важность учета культурных и религиозных особенностей в процессе цифровизации.

Рената Валеева