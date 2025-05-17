Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +24 градусов
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6–11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15–17 м/с. Утром температура составит порядка +10 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +19 до +24 градусов, в Казани — от +21 до +23 градусов.
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