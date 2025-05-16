Переговоры России и Украины в Стамбуле не завершены, а приостановлены

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Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле были прерваны. Источник РИА «Новости» сообщил, что российская делегация на время покинула зал, где проходили переговоры.

На данный момент неизвестно, планирует ли российская делегация покинуть Турцию в ближайшее время, сообщил собеседник агентства.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в ходе переговоров стороны общались на русском языке без переводчика. Об этом пишет RT.

По информации Sky News, украинский источник сообщил, что Россия выдвинула «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования, включая вывод украинских войск с территории России для соблюдения режима прекращения огня.



Ранее появилась информация, что переговоры завершены.

Рената Валеева