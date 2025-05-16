«Совкомбанк» в первом квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО

Выручка достигла 228 млрд рублей (рост +57% г/г)

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

ПАО «Совкомбанк» (далее — «Совкомбанк», а вместе с дочерними обществами — Группа. Тикер: SVCB) объявляет финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2025 года.

Регулярная прибыль составила 13 млрд рублей, что на 5% больше, чем в I квартале 2024 года. Этот показатель отражает устойчивость бизнеса и реальное качество заработка. Рост обеспечен в первую очередь за счет банковских комиссионных доходов и доходов от страховой деятельности.

Акционерный капитал за квартал вырос на 23 млрд рублей. Разница между чистой прибылью и приростом капитала связана с особенностями МСФО:

разовые убытки (например, негативная переоценка рублевых обязательств по валютным бессрочным нотам) уменьшают прибыль, но, в основном, не затрагивают акционерный капитал;

разовые доходы, напротив, напрямую увеличивают акционерный капитал, не проходя через отчет о прибылях и убытках.

На 31 марта 2025 г. акционерный капитал составляет 352 млрд рублей, или 15,7 рубля на одну акцию (на 31 декабря 2024 года: 329 млрд рублей, или 14,7 рубля на одну акцию).

Выручка достигла 228 млрд рублей (рост +57% г/г) за счет:

роста банковского комиссионного дохода +63% в результате масштабирования гарантийного бизнеса и роста расчетно-кассового обслуживания;

трехкратного роста доходов небанковского бизнеса благодаря страхованию жизни, электронным платежам и комиссии закупочных платформ.

Стратегические события:

Интеграция «Хоум Банка» завершена за 11 месяцев — рекорд в отрасли.

Дебютная сделка секьюритизации потребительских кредитов на 10 млрд рублей.

1-е место на Banki.ru по мнению клиентов — 5-й год подряд.

Операционные затраты (OPEX) выросли на 44% из-за роста масштаба группы, расходов на интеграцию, инвестиции в технологии и инфляции, особенно в ФОТ востребованных специалистов. Основные причины:

расходы на интеграцию «Хоум Банка» (доработки ИТ, обучение, поддержка клиентов и многое другое);

поглощение страховой группы «Инлайф» (рост расходов по тем же статьям, что и выше);

инвестиции в ИТ и ИИ — модернизация бэк-офиса, масштабный запуск внутренних больших языковых моделей и их применение во всех аспектах деятельности Группы, развитие аналитики и многое другое;

рост физической и цифровой инфраструктуры;

рост количества персонала как за счет органического масштабирования Группы, так и за счет приобретений;

инфляция затрат и импортозамещение.

Эти расходы управляемые и стратегические. Они закладывают основу для масштабируемого роста и повышения операционной эффективности в будущем.

Председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев:

— Мы удовлетворены результатами квартала. С учетом традиционно низкого сезона в I квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период. Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы.

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