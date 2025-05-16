В Казань прибыл лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
В Татарстан прибыл Гурбангулы Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа и председатель Халк Маслахаты Туркменистана. Его встретил в международном аэропорту «Казань» глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
Во время визита Бердымухамедов примет участие в Международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир: KazanForum». Также запланирована рабочая встреча между Рустамом Миннихановым и Гурбангулы Бердымухамедовым.
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