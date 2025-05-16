В Казань прибыл лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстан прибыл Гурбангулы Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа и председатель Халк Маслахаты Туркменистана. Его встретил в международном аэропорту «Казань» глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Во время визита Бердымухамедов примет участие в Международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир: KazanForum». Также запланирована рабочая встреча между Рустамом Миннихановым и Гурбангулы Бердымухамедовым.

Анастасия Фартыгина