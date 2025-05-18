В Татарстане новые автомобили Chery подешевели на 7,2%

Фото: Максим Платонов

Эксперты «Авито Авто» проанализировали изменение цен на новые автомобили в Татарстане в апреле 2025 года. Исследование показало значительное снижение стоимости машин китайского бренда Chery.

Согласно данным платформы, средняя цена нового автомобиля в регионе составила 2,85 млн рублей, что практически не изменилось по сравнению с апрелем 2024 года. Однако среди популярных марок именно Chery продемонстрировал существенное снижение цен — на 7,2%.

Наиболее заметно подешевели следующие модели:

Chery Tiggo 4 Pro (-13,2%);

J AECOO J7 (-12,1%);

OMODA C5 (-7,7%);

Chery Tiggo 7 Pro Max (-7,5%).

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», связывает снижение цен с несколькими факторами: укреплением рубля к основным валютам и большими складскими запасами у дилеров. Он также отметил, что даже на популярные модели распространилась тенденция к снижению цен.

Матвей Гавриков