Ректор университета ОАЭ стал новым членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Фото: Динар Фатыхов

В ходе заседании форума «Kazan Forum» представили нового члена Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

— Сегодня с нами гость из ОАЭ, который до сегодня являлся почетным гостем и был вовлечен в работу нашей группы, но мы бы хотели объявить, что он становится членом нашей группы, нашей команды, — представил зампредседателя Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», помощник раиса Татарстана Марат Гатин нового участника группы.

Им стал ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Заида в Объединенных Арабских Эмиратах доктор Халифа Мубарак Аз-Захири.

Елизавета Пуншева