В УНИКСе назвали причины вылета от ЦСКА с «сухим» счетом

Фото: Руслан Ишмухаметов

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин назвал несколько причин раннего вылета казанцев от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ. Армейцы выиграли полуфинальную серию с «сухим» счетом 4:0.

Еремин выделил несколько причин: травмы игроков, отсутствие должной подготовки и игровой дисциплины.

— Мне кажется, что ЦСКА лучше подготовился к матчам. Наверное, правильнее расставил акценты, а нам пришлось тяжело в связи с тем, что был ряд травмированных, были игроки, которые не смогли играть в плей‑офф и их пришлось заменять. УНИКС не был похож на УНИКС, который в ходе регулярного сезона показывал лучшие игры. Где‑то мы стали хуже защищаться, а самое страшное, что в атаке часто сваливались на индивидуальные действия. Хотя по сезону была достаточно дисциплинированная команда, — заявил Еремин «Матч ТВ».

УНИКС проиграл все четыре матча серии московскому ЦСКА и вылетел из борьбы за титул. Казанская команда теперь сыграет за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. ЦСКА вышел в финал, где встретится с победителем пары между питерским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью».



В регулярном чемпионате УНИКС занял третье место, финишировав ниже «Зенита» и ЦСКА. В прошлом году казанцы дошли до финала плей-офф, где проиграли в пяти матчах армейцам. ЦСКА в текущем сезоне выступает в ранге действующего чемпиона турнира.

Зульфат Шафигуллин