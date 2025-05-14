Центробанк выступил против признания его федеральным органом власти
Регулятор подчеркнул, что это противоречит принципу его независимости
Банк России отклонил законопроект, предложенный депутатом Михаилом Делягиным, который предусматривал признание ЦБ федеральным органом госвласти. Регулятор подчеркнул, что это противоречит принципу его независимости, передает «Интерфакс».
— Конституционный принцип независимости Банка России является необходимым условием для эффективного выполнения Банком России его основной определенной законодательством функции по защите и обеспечению устойчивости рубля, — говорится в отзыве регулятора.
ЦБ подчеркивает, что независимость центральных банков оказывает непосредственное влияние на уровень инфляции и устойчивость экономики, что подтверждается как практикой, так и результатами научных исследований.
Для реализации принципа независимости Банк России действует как особый публично-правовой институт, обладающий собственной финансовой, управленческой и кадровой автономией. Это позволяет ему быть свободным от влияния политической конъюнктуры и поддерживать стабильность национальной валюты, используя наиболее эффективные инструменты денежно-кредитного регулирования.
Ранее ЦБ опубликовал резюме по итогам обсуждения ключевой ставки, в котором представил обновленный прогноз на ближайшие годы. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка составит 19,5—21,5% годовых в 2025 году и 13—14% годовых в 2026 году.
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