Центробанк выступил против признания его федеральным органом власти

Регулятор подчеркнул, что это противоречит принципу его независимости

Фото: Дарья Пинегина

Банк России отклонил законопроект, предложенный депутатом Михаилом Делягиным, который предусматривал признание ЦБ федеральным органом госвласти. Регулятор подчеркнул, что это противоречит принципу его независимости, передает «Интерфакс».



— Конституционный принцип независимости Банка России является необходимым условием для эффективного выполнения Банком России его основной определенной законодательством функции по защите и обеспечению устойчивости рубля, — говорится в отзыве регулятора.

ЦБ подчеркивает, что независимость центральных банков оказывает непосредственное влияние на уровень инфляции и устойчивость экономики, что подтверждается как практикой, так и результатами научных исследований.

Для реализации принципа независимости Банк России действует как особый публично-правовой институт, обладающий собственной финансовой, управленческой и кадровой автономией. Это позволяет ему быть свободным от влияния политической конъюнктуры и поддерживать стабильность национальной валюты, используя наиболее эффективные инструменты денежно-кредитного регулирования.

Ранее ЦБ опубликовал резюме по итогам обсуждения ключевой ставки, в котором представил обновленный прогноз на ближайшие годы. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка составит 19,5—21,5% годовых в 2025 году и 13—14% годовых в 2026 году.



Рената Валеева