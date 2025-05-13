Транспортная прокуратура проверяет соблюдение пожарной безопасности после возгорания в аэропорту
Сегодня на пассажирском перроне терминала №1 аэропорта Казани произошло возгорание двигателя пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиры были эвакуированы и перевезены на другом автобусе.
Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной службы аэропорта.
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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