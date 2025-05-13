Депутаты предложили ввести ежегодные выплаты для учителей и медиков

Фото: Максим Платонов

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодных выплатах для работников образования, медицины, науки, культуры и фармацевтики.

Выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного по ставке 6%. Заявления на получение выплаты можно будет подать с 1 июня по 1 октября.

— Речь идет о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов. Эта наука, образование, медицина, фармацевтика, — пояснил Миронов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Выплаты будут назначаться территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Порядок назначения выплат определит правительство России.

Напомним, что недавно в Госдуме также предложили увеличить на четверть сумму материнского капитала для работников государственной системы здравоохранения.

Матвей Гавриков