В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников

В Госдуме предложили увеличить на четверть сумму материнского капитала для работников государственной системы здравоохранения, с инициативой выступил депутат Иван Сухарев, сообщает RT.



Законодатель отметил, что пандемия коронавируса напомнила всем о важности и востребованности профессии медработника и обнаружила острую форму дефицита медицинских кадров.

Проблема не решена до сих пор: дефицит врачей в России в прошлом году составил около 25—26 тыс. специалистов, среднего медицинского персонала — около 50 тыс. человек. Дефицит специалистов может составлять до 30%, оценивали в профсоюзе работников здравоохранения России.

— В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере четверти суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения, — говорится в обращении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 11,9%. Таким образом, семья с одним ребенком получит 586 946,72 рубля, с двумя — 775 628,25 рубля. В случае если семья уже оформляла маткапитал, то доплата за второго ребенка составит 188 681,53 рубля.

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Маргарита Головатенко