Правительство утвердило новый список животных, запрещенных к содержанию

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Премьер-министр Михаил Мишустин переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию. Распоряжение, которое вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет, размещено на портале правовой информации.

В список вошла 121 разновидность животных. Это все крокодилы, отдельные виды змей (кобры, мамбы, тайпаны и питоны), ящерицы (ядозуб и комодский варан) и черепах (например, каймановая черепаха, если размер ее панциря превышает 30 см).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в списке — снежные барсы, львы, ягуары, гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, моржи, ламантины, китообразные, скаты, мурены, электрические угри и акулы. В перечне отдельно отмечены морские окуни, чей размер превышает 1,5 м.