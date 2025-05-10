ИИХФ не будет возражать, если МОК допустит сборную России до Олимпиады
Сборная России по хоккею будет допущена на Олимпийские игры, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет такое решение. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.
— ИИХФ не будет пытаться не допустить сборную России, если МОК порекомендует россиянам участвовать в командных видах спорта, — сказал Тардиф.
Решение по допуску сборной России может быть принято МОК в конце мая или начале июня. Этот период приходится на последний месяц Томаса Баха у руля комитета. В конце июня полномочия президента МОК официально перейдут Кирсти Ковентри.
Сборная России отстранена от международных турниров по хоккею с весны 2022 года. Российская команда пропустила четвертый взрослый чемпионат мира подряд.
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