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ИИХФ не будет возражать, если МОК допустит сборную России до Олимпиады

17:56, 10.05.2025
ИИХФ не будет возражать, если МОК допустит сборную России до Олимпиады
Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по хоккею будет допущена на Олимпийские игры, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет такое решение. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

— ИИХФ не будет пытаться не допустить сборную России, если МОК порекомендует россиянам участвовать в командных видах спорта, — сказал Тардиф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение по допуску сборной России может быть принято МОК в конце мая или начале июня. Этот период приходится на последний месяц Томаса Баха у руля комитета. В конце июня полномочия президента МОК официально перейдут Кирсти Ковентри.

Сборная России отстранена от международных турниров по хоккею с весны 2022 года. Российская команда пропустила четвертый взрослый чемпионат мира подряд.

Зульфат Шафигуллин

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