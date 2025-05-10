ИИХФ не будет возражать, если МОК допустит сборную России до Олимпиады

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по хоккею будет допущена на Олимпийские игры, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет такое решение. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

— ИИХФ не будет пытаться не допустить сборную России, если МОК порекомендует россиянам участвовать в командных видах спорта, — сказал Тардиф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение по допуску сборной России может быть принято МОК в конце мая или начале июня. Этот период приходится на последний месяц Томаса Баха у руля комитета. В конце июня полномочия президента МОК официально перейдут Кирсти Ковентри.



Сборная России отстранена от международных турниров по хоккею с весны 2022 года. Российская команда пропустила четвертый взрослый чемпионат мира подряд.

Зульфат Шафигуллин